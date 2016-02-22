Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Венгер рассказал о сильных сторонах «Барселоны»

    Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер знает, как его команда должна играть с "Барселоной" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Месси, Суареса и Неймара невероятное чувство локтя. Помимо выдающихся индивидуальных качеств они хорошо понимают и взаимодействуют друг с другом. Они обладают духом товарищества.

    Недаром Роналду сказал, что Месси разыграл пенальти с Суаресом для того, чтобы тот стал лучшим снайпером примеры. Когда кто-то жертвует своим 300-м голом и отдает передачу партнеру, это говорит о многом.

    Месси, Суарес и Неймар получают удовольствие от того, что играют вместе. Для них это словно забава. И совсем не похоже на то, что они испытывают давление, поскольку игра дается им легко.

    Мы должны проанализировать, что можем противопоставить "Барселоне", при этом нужно действовать хорошо и всей командой. Индивидуально ее игроков трудно остановить. Поэтому мы должны найти способ сделать это коллективными усилиями", – сказал Венгер.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.02.2016 10:12
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11