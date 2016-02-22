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    Рамос прокомментировал шансы «Реала» на чемпионство

    Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос пообщался с прессой после матча 25-го тура испанской Примеры с "Малагой" (1:1). Ничейный результат отдалил "сливочных" от лидирующей "Барселоны" на девять очков.

    "Мы постараемся больше не терять очки — у нас больше нет права на ошибку. Остались лишь математические шансы на чемпионство, но мы будем бороться.

    Борьба в нескольких турнирах потребует от нас стабильности и баланса в нашей игре. В чемпионате ситуация тяжелая, но мы продолжим бороться. Я давно играю в футбол и бывал в ситуациях хуже, чем нынешняя. В футболе бывает всякое, нужно продолжать верить в себя", — сказал испанец.

    Источник: Marca

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    22.02.2016 07:06
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +788

      JI e x a 22 февраля 2016, 21:52

      этот сезон списываем, Зидан вряд ли за пол года что-то изменит уже кардинально, но вот на Реал после предсезонки с Зиданом хочется посмотреть. надеюсь, этот дурак старый не уволит летом Зизу

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      Рейтинг: -130

      калач 22 февраля 2016, 13:34

      от мертвого осла уши им а не чемпионство

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 22 февраля 2016, 12:24

      Правильно!Играть и бороться всегда,а там как карта ляжет!

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      Рейтинг: +22

      Igreks 22 февраля 2016, 10:23

      Реалу может создать проблемы только сам РЕАЛ!!!!

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