Эменике: «Спасибо Богу и тренерскому штабу»

Нападающий "Вест Хэма" Эммануэль Эменике поделился эмоциями после победы в поединке 1/8 финала Кубка Англии с "Блэкберном" (5:1). Сам нигериец оформил дубль в этой игре.

"У меня были возможности забить еще, но тем не менее хочу поблагодарить Богу за сегодняшний день и за победу. Кроме того, хочу сказать спасибо всему тренерскому штабу. Игра шла на встречных курсах, и у нас были шансы огорчить соперника еще больше", – сказал Эменике.

Напомним, соперник "молотобойцев" в 1/4 финала определится в матче "Шрусбери Таун" – "Манчестер Юнайтед".