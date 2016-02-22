Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Эменике: «Спасибо Богу и тренерскому штабу»

    Нападающий "Вест Хэма" Эммануэль Эменике поделился эмоциями после победы в поединке 1/8 финала Кубка Англии с "Блэкберном" (5:1). Сам нигериец оформил дубль в этой игре.

    "У меня были возможности забить еще, но тем не менее хочу поблагодарить Богу за сегодняшний день и за победу. Кроме того, хочу сказать спасибо всему тренерскому штабу. Игра шла на встречных курсах, и у нас были шансы огорчить соперника еще больше", – сказал Эменике.

    Напомним, соперник "молотобойцев" в 1/4 финала определится в матче "Шрусбери Таун""Манчестер Юнайтед".

    Источник: ФК «Вест Хэм»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.02.2016 01:37
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11