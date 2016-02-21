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    «Барселона» предпримет попытку приобрести Мареза этим летом

    "Барселона" положила глаз на одного из лидеров "Лестера" Рияда Мареза. В период летнего трансферного окно каталонцы собираются провести переговоры с английским клубом на предмет приобретения хавбека. Сообщается, что скауты сине-гранатовых, наблюдавшие за игрой алжирца, отзываются о нем только в восторженных тонах.

    Интересно, что "лисы" получили отказ от игрока на предложение продлить контракт. Руководство клуба предлагало Марезу удвоить зарплату, которая в данный момент составляет 35 000 фунтов в неделю, однако хавбек не согласился по причине интереса к своей персоне со стороны каталонского клуба.

    В текущей АПЛ Марез забил 14 голов и отдал 10 результативных передач в 25-ти поединках.

    Источник: Mirror.co.uk

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    21.02.2016 19:32
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