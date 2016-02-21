Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Шальке» - «Штутгарт». Смотреть онлайн

    В 22 туре немецкой Бундеслиги "Шальке" на своем поле примет "Штутгарт". Исход этого противостояния в первом круге чемпионата скорее всего не вызывал бы вопросов, однако сейчас "швабы" набрали ход и выигрывают уже на протяжении пяти матчей лиги подряд. Смогут ли Гельзенкирхенцы, ведущие борьбу за место в Лиге чемпионов на будущий сезон, остановить серию команды Юргена Крамни?

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Начало встречи "Шальке" - "Штутгарт" в 19:30. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.02.2016 18:49
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11