Ловчев: «Нынешний «Спартак» несбалансирован. Одна травма – и уже ситуация напряженная»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился мнением о кадровой ситуации в "Спартаке".

"Спартак" взял универсала Мельгарехо, но, на мой взгляд, селекция этим ограничиваться не должна. Необходим и центральный защитник, и форвард. Команда никогда не делала ставку на оборону, главным было развивать атаку так, чтобы проблемы в обороне не бросались в глаза. Но долгие годы, по сути, после ухода из команды Олега Романцева, эта атака так и не была твердо выстроена. Да, сейчас есть наметки, но все равно это не то, что позволяет не смотреть в сторону обороны, компенсируя огрехи там яркой атакующей игрой. После ухода Таски (повторяю то, о чем раньше говорил – это невыдающийся защитник, это не уровень "Баварии") основной парой центральных в обороне ставятся Боккетти и Гранат. Но Гранат недавно получил травму, и получается, мы имеем пару Боккетти – Кутепов, с одним запасным – Пуцко. Этого мало, команде необходимо центральный защитник. Ничего не имею против Кутепова, но прошлогодней концовкой Илья не убедил, что это игрок основного состава.

Что касается Зе Луиша, то знаю, что и главный тренер красно-белых Дмитрий Аленичев разочарован тем, как этот форвард реализует моменты. Плохо то, что он не забивает свое – необязательно ведь поражать ворота ударом через себя, как он это сделал на одном из сборов. Этим Зе Луиш напоминает Смолова. Федора ведь тоже все ругали пару лет назад, но потом как будто что-то переключили, и парень стал лидером атаки. Для меня главное то, что у Зе моменты есть.

Нынешний "Спартак" несбалансирован. Есть хорошая средняя линия, а вот в атаке и в обороне ограниченный выбор футболистов. Одна травма – и уже ситуация напряженная. За оставшиеся пять дней нужно найти варианты как в атаку, так и на позицию центрального защитника", – рассказал Ловчев.