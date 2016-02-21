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    Ловчев: «Из «Ростова» нет новостей о финансовых проблемах – это лучший зимний трансфер»

    Футбольный эксперт Евгений Ловчев рассказал, чего ждать от "Ростова" во второй части сезона РФПЛ.

    "По опыту работы Курбана Бердыева делаем вывод о том, что важны две вещи: организация игры в обороне (нет сомнений, что тренер умеет там все наладить, что и показал осенний отрезок – команда пропустила 16 голов в чемпионате, и это меньше всех) и наличие креативного полузащитника в середине поля. Клуб взял Ерохина из "Урала". Но не факт, что он сумеет организовать атаку.

    "Ростов" мало чем будет отличаться от себя осеннего образца. Из команды почти нет новостей, в том числе о финансовых проблемах. Значит, ситуация выправилась – и это самый лучший зимний трансфер", отметил Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    21.02.2016 17:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +145

      evgeniykaras 21 февраля 2016, 19:15

      Курбан всё наладит, главное что бы не ушёл, а если будут победы будет и спонсор и игроки вообщем всё будет!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > evgeniykaras 22 февраля 2016, 09:33

      Главное чтобы не ушел. И задержался в клубе лет на несколько. Тогда будет все путем!

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 21 февраля 2016, 18:57

      Ростов-чемпион

      2
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