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    «Луч-Энергия» может расстаться с игроками, устроившими бойкот из-за задержек по зарплате

    Исполнительный директор "Луч-Энергии" Александр Голубчиков заявил, что клуб из Владивостока примет серьезные меры по отношению к футболистам, которые бойкотировали тренировки из-за долгов по зарплате.

    "Информация в СМИ о том, что команда бойкотировала тренировки, не совсем корректна. Не выходило несколько человек из тридцати. Эти футболисты повели себя некорректно по отношению к команде. Все они получат серьезные дисциплинарные взыскания. Более того, возможно, что по итогам демарша мы с некоторыми из них расстанемся", – отметил Голубчиков.

    Источник: ТАСС

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    21.02.2016 16:17
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