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    Появление болельщиков на беговых дорожках может стать причиной прекращения матча ЛЧ

    Киевское "Динамо" накануне первой игры 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" обратилось к болельщикам с просьбой соблюдать порядок на стадионе. Напомним, изначально этот матч должен был проходить без зрителей из-за беспорядков на трибунах во время игры киевлян против "Челси" в матче группового турнира, однако позже УЕФА разрешил болельщикам присутствовать на трибунах. В заявлении подчеркивается, что появление фанатов на беговых дорожках станет причиной для прекращения матча.

    "Обращаем ваше внимание, что появление зрителей на беговых дорожках станет причиной для прекращения матча. Это будет угрожать нашей команде поражением, а трибунам "Олимпийского" – дисквалификацией", говорится в заявлении клуба.

    Источник: ФК «Динамо» Киев

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    21.02.2016 08:08
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +206

      allkeeper 24 февраля 2016, 11:21

      У себя на сайте даже по-русски пишут объявления

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 22 февраля 2016, 12:36

      Ох опасно...найдётся же дурак((

      0
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