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    Абрамов: «Какая разница для Халка где играть – в «Зените» или в Китае?»

    Известный агент Владимир Абрамов выразил мнение, что нападающий "Зенита" Халк может потерять мотивацию из-за несостоявшегося перехода в китайский клуб, где ему предлагали намного более выгодные условия.

    "Какая разница для Халка, где играть – в "Зените" или в Китае? В "Гуанчжоу" предлагают в четыре раза больше, чем в "Зените". Естественно, он согласен поехать в Китай. Вообще-то жить и играть в футбол Халк хотел бы в Португалии или у себя на родине в Бразилии. Но там не платят такие деньги. А когда предлагают в Китае столько, а тебе уже тридцатник...", сказал Абрамов.

    Источник: «Советский спорт»

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    21.02.2016 07:54
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +50

      Pravdin_V 21 февраля 2016, 22:58

      Хех) в Зените он получает большие деньги и играет в Лиге Чемпионов, из Зенита его приглашают в сборную. А из Китая его куда пригласят?)) Этот Абрамов шарлатан и мошенник!

      0
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 21 февраля 2016, 14:13

      Насчет мотивации - Халк всегда выкладывается полностью на поле, поскольку он настоящий профессионал.

      4
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 21 февраля 2016, 14:00

      Абрамов, Абрамов, не могу припомнить... Это тот чудак который на Чиркизоне деревянными членами торговал?

      0
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      Рейтинг: +12314

      Вомбат 21 февраля 2016, 13:58

      Халк не дурак. Он знает: ему и через 2 года в Катаре или Китае столько же предложат. Но эти 2 года он поиграет в ЛЧ Европы. Так что пусть Абрамов со своими домыслами идет куда надо.

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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 21 февраля 2016, 12:43

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Когда хулк убежит из газпроекта, а убежит обязательно, то дзюба станет никому не нужным бревнищем))

      -5
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      Рейтинг: +1608

      кто там > REDWHITE_ 21 февраля 2016, 13:33

      ахаха как у болельщиц срамтака одно место горит от Дзюбы за то что опустил опущенных) за столько то лет должны были б уж и привыкнуть, что только ленивый не опустит срамтак=)))))

      4
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 21 февраля 2016, 12:41

      А как же лига чемпионов уефа?

      -2
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      Рейтинг: -161

      narkozanos 21 февраля 2016, 12:16

      Мда,у Зенита под него игра заточена, и планируется ещё на 3.5года это,а бабки он уже заработал себе на старость и детям....Крч,тупо агент для руководства Зенита мулю запустил,чтобы зп повысили ему в Зените и всё.

      3
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 21 февраля 2016, 12:07

      вот она сущность агентов

      2
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 21 февраля 2016, 11:16

      Лучшим в мире он не станет, так почему бы и не заработать на старость себе и семье.

      -1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 21 февраля 2016, 10:37

      Годик, может два и уедет куда нибудь

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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > Asbjorn 21 февраля 2016, 12:44

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      через годик сотку не предложат, выйдет в ширпотреб)))

      -4
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