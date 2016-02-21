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    Бывший капитан «Рубина» взят под стражу

    Бывший капитан "Рубина" Сергей Харламов, выступавший за команду в период с 1997 по 2004 год, взят под стражу Верховным судом Татарстана за подозрение в организации финансовой пирамиды "Рост".

    "Верховный суд Татарстана по ходатайству следствия изменил Харламову меру пресечения с домашнего ареста на заключение под стражу", - сообщила пресс-секретарь Главного следственного управления МВД Татарстана Наталья Сагитова.

    Отметим, что Харламов был задержан по этому делу еще в 2014 году. У него и еще шестерых фигурантов изъяли автомобили, деньги и заморозили счета. Общая стоимость имущества оценивалась в 200 миллионов рублей.

    Источник: Sportbox.ru

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    21.02.2016 06:17
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 21 февраля 2016, 09:53

      Скотина,такую фамилию позорит.

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