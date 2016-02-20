Хююпя: «Кержаков часто бьет по воротам, пусть продолжает»

Главный тренер "Цюриха" Сами Хююпя поделился впечатлениями от игры нападающего Александра Кержакова в матче 21-го тура чемпионата Швейцарии против "Лугано" (0:0).

"Александр провел очень интенсивный матч. Во втором тайме он был нашим самым важным игроком. Он набирает форму, ведет себя очень активно. Часто бьет по воротам, и это хорошо, у него здорово получается, так что пусть продолжает. Мы видим, что он также раздает хорошие передачи", – сказал Хююпя.