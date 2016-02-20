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    Хююпя: «Кержаков часто бьет по воротам, пусть продолжает»

    Главный тренер "Цюриха" Сами Хююпя поделился впечатлениями от игры нападающего Александра Кержакова в матче 21-го тура чемпионата Швейцарии против "Лугано" (0:0).

    "Александр провел очень интенсивный матч. Во втором тайме он был нашим самым важным игроком. Он набирает форму, ведет себя очень активно. Часто бьет по воротам, и это хорошо, у него здорово получается, так что пусть продолжает. Мы видим, что он также раздает хорошие передачи", – сказал Хююпя.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.02.2016 23:18
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -17

      Дагыстанец 21 февраля 2016, 01:46

      Хююпя: «Кержаков часто бьет по воротам" - аха по регбийным

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 21 февраля 2016, 00:54

      Бить-то бьёт, но попадает редко, ага.

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      Рейтинг: +12314

      Вомбат 21 февраля 2016, 00:22

      Часто бьет и 0:0 совместимы. Здорово получается и 0:0 - как-то непонятно. Наверное, другие в Цюрихе бьют еще дальше от ворот. Вот так попал Кержаков!

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