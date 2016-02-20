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    Моуринью: «Я возвращался в «Челси», так почему бы мне не вернуться в «Интер»?»

    Бывший главный тренер "Интера" Жозе Моуринью поделился впечатлениями от пребывания в Милане.

    "Быть здесь – это значит вернуться домой, к семье, к отношениям, которые остались очень близкими, хотя меня не было почти шесть лет. Я чувствую себя вернувшимся домой, и мне кажется, что я отсутствовал шесть дней, а не шесть лет.

    Самое важное в футболе – важнее результатов и побед – это человеческое общение и дружба. Моратти всегда будет моим президентом. Я уже возвращался в "Челси", так почему бы мне не вернуться однажды и в "Интер"?" – сказал Моуринью.

    Источник: Football Italia

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    20.02.2016 22:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +19

      Flamencoo 21 февраля 2016, 09:12

      Почему бы ему не возглавить Зенит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      KAPIR 21 февраля 2016, 08:54

      Я чуть не развалил Челси, так почему бы мне не попробовать развалить Интер?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 20 февраля 2016, 22:46

      Туда рвался - сюда рвётся, запутался совсем, ага.

      0
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