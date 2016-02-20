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    Игрок «Олимпии»: «Главная слабость Хенти в том, что он очень тщеславен»

    Полузащитник словенской "Олимпии" Рикардо Алвес рассказал о взаимоотношениях с бывшим партнером Эзекиэлем Хенти, который стал новым игроком "Локомотива".

    "Хенти очень общительный парень, любит делиться счастьем с остальными, любит петь и танцевать. Он настоящий артист на поле. Правда, однажды подсыпал одноклубнику Элеке (тоже, кстати, нигерийцу) соль в стакан с чаем. Это было смешно.

    Как футболист он очень и очень быстр. Когда использует свои лучшие качества, его никому не догнать. Говорю ему: "Почему не пошел в легкую атлетику? Поборолся бы с Усейном Болтом!". Но Хенти искренне любит футбол. Поэтому и проблем с режимом никогда не было. Он профессионал и всегда приходит на тренировки заранее.

    Главная слабость Хенти в том, что он очень тщеславен. Типа: "Уау, красавчик, вы только посмотрите на него". В общем, любуется собой. Но при этом Эзекиэль заслуживает похвалы. Этот парень был важным человеком в нашей раздевалке. Нам будет его не хватать", – отметил Алвес.

    Источник: «Матч ТВ»

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    20.02.2016 21:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 20 февраля 2016, 22:51

      Короче, залез, сорвал банан и возгордился, блин. А паровоза он не испугается?

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