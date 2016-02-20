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    ЦСКА интересуется Зинченко

    Комментатор Нобель Арустамян поделился информацией об интересе к полузащитнику "Уфы" Александру Зинченко со стороны ЦСКА.

    "Александр Зинченко – возможно, самый яркий молодой талант чемпионата России. Интерес к нему будет в России: уже говорили о ЦСКА. Но я бы не исключал, что Зинченко окажется в Европе.

    Перед Зинченко сейчас встанет выбор: перебраться на хороший контракт в Москве или Питер и сразу стать богатым человеком или развиваться с трудностями в Европе", – сказал Арустамян.

    Источник: «Матч ТВ»

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    20.02.2016 20:12
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 21 февраля 2016, 09:37

      Надо переходить в ЦСКА.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1810

      gor77 21 февраля 2016, 07:37

      "Комментатор Нобель Арустамян"... именно так начинались новости "из стана спартака". Как в поговорке: куда фига, туда дым.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 20 февраля 2016, 22:57

      Парня пиарят не по дням, а по часам!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +126

      Bellamy90 20 февраля 2016, 21:01

      В нынешних реалиях вряд ли контракт в Дортмунде или Риме будет хуже армейского

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +407

      18JG 20 февраля 2016, 21:01

      Пусть едет в Европу! Нашим клубам нужно своих растить.

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