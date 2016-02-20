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    Владелец «Интера»: Моуринью – великолепный специалист, но в данный момент у нас есть Манчини»

    Владелец "Интера" Эрик Тохир заявил, что вопреки слухам о приходе на тренерский мостик "нерадзурри" Жозе Моуринью, команду продолжит тренировать нынешний наставник Роберто Манчини, которому он всецело доверяет.

    "Моуринью – великолепный специалист, он создавал историю "Интера". Однако в данный момент у нас есть Манчини, и его роль в истории нашего клуба также немаловажна, он добивался с ним отличных результатов. Он способен встряхнуть команду, в этом у меня есть абсолютная уверенность.

    Нельзя сравнивать прошлый и нынешний сезоны, ведь в клубе произошли немалые изменения. Тем не менее, нам понадобится большее количество времени. Однако, это нас не оправдывает", – сказал Тохир.

    Источник: Goal.com

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    20.02.2016 13:22
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