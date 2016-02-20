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    «Лас Пальмас» — «Барселона». Онлайн-трансляция

    "Барселона" отлично проводит сезон, стремительно приближаясь к очередной победе в чемпионате Испании. Однако отрыв в 6 очков лишь кажется большим — стоит один раз недооценить соперника и уступить, и разрыв можно будет свести на ноль в очной встрече. Сегодня отобрать очки у испанского чемпиона попробует скромный "Лас Пальмас", расположившийся на 18 месте.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Лас Пальмас" — "Барселона". Начало в 18:00. Не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.02.2016 17:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 20 февраля 2016, 18:53

      И Неймар забил, мужик.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 20 февраля 2016, 18:25

      Неймар забей!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1055

      3ton 20 февраля 2016, 17:27

      удачи Барселоне

      0
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