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    «Ливерпуль» хочет вернуть деньги за Балотелли, продав его в Китай

    Английский "Ливерпуль" нашел способ заработать на трансфере нападающего клуба Марио Балотелли. Приобретение игрока за 20 миллионов евро в 2014 году стало настоящим провалом, так как футболист отметился лишь одним голом за свой новый клуб. Отчаявшись найти покупателя в Европе, "Ливерпуль" попробует продать игрока в один из китайских клубов за солидную сумму.

    Напомним, что в настоящий момент Балотелли выступает за "Милан" на правах аренды. Возвращение в стан "россонери" также не получилось удачным для игрока — на его счету всего один гол.

    Источник: The Guardian

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    20.02.2016 09:39
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 20 февраля 2016, 12:46

      А, дурачки) Я еще при переходе его к Ливерпулю - где-то тут оставлял комментарий про "прилипалово" этого клуба на деньги..

      Повзело, что Китай скупает всех подряд сейчас..

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +161

      Pablo Aimar 20 февраля 2016, 12:27

      туда и дорога

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 20 февраля 2016, 09:42

      Загубил себя как футболист

      4
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