«Ливерпуль» хочет вернуть деньги за Балотелли, продав его в Китай

А, дурачки) Я еще при переходе его к Ливерпулю - где-то тут оставлял комментарий про "прилипалово" этого клуба на деньги..
Повзело, что Китай скупает всех подряд сейчас..
Английский "Ливерпуль" нашел способ заработать на трансфере нападающего клуба Марио Балотелли. Приобретение игрока за 20 миллионов евро в 2014 году стало настоящим провалом, так как футболист отметился лишь одним голом за свой новый клуб. Отчаявшись найти покупателя в Европе, "Ливерпуль" попробует продать игрока в один из китайских клубов за солидную сумму.
Напомним, что в настоящий момент Балотелли выступает за "Милан" на правах аренды. Возвращение в стан "россонери" также не получилось удачным для игрока — на его счету всего один гол.