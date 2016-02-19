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    Хенти: «Я готов быть топ-игроком»

    Новичок "Локомотива" нападающий Эзекиэль Хенти поделился ожиданиями от выступлений за московский клуб.

    "Моя цель здесь – хорошо играть и забивать много голов. Знаю, что "Локомотив" – это топ-клуб, знаю, что подхожу этому клубу по своей ментальности. Я готов быть топ-игроком. Пришел сюда, чтобы добиться успеха вместе с командой. Это и есть моя главная ответственность. Буду вести себя как профессионал, выполняя свою работу. Мне нравятся все три позиции в атаке. Я могу играть на любой.

    Моя приоритетная цель в "Локомотиве" – это сделать так, чтобы тренер был во мне уверен и выпускал меня на матчи. Конечно, я приехал сюда, чтобы достичь высоких результатов, играть хорошо, стать частью этой команды. Я знаю, что "Локо" должен попасть в зону Лиги чемпионов и биться за победу в чемпионате. Я должен помочь в достижении всех этих целей. Что касается личных планов – хочу забить как можно больше голов. Ну и, конечно, радовать болельщиков! Сделаю для этого все, что от меня зависит", – сказал Хенти.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    19.02.2016 21:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +140

      Armagiddon 20 февраля 2016, 13:36

      Слишком много пафоса, чувствую будет как ФАЛ))))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +21

      RNR4uK 19 февраля 2016, 22:26

      хах, действительно замена Ниасу

      0
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