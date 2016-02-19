Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гершкович: «Зенит» мастеровитее «Бенфики» и решит задачу по выходу в 1/4 финала»

    Председатель объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович рассказал о своих впечатлениях от игры "Зенита" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Бенфики" (0:1), а также выразил мнение, что питерцы пройдут в следующий раунд.

    – Игра "Зенита" мне понравилась. Разве что в организации есть проблемы, но это оправданно – команда проводила свой первый официальный матч в году. Питерцы выглядели достойно, правда, немного не хватило сил в концовке. Поражение с минимальным счетом еще ни о чем не говорит, и к ответной встрече они прибавят в функциональной готовности.

    – Вряд ли "Зенит" заслуживал поражения?

    – Несправедливый результат. Его предопределили ошибки в конце игры, а они были связаны как раз с функциональной готовностью. И удаление Кришито из этой же категории.

    – Теперь у Жиркова есть шанс закрепиться в основном составе?

    – Да. Юра оправдает доверие тренера и достойно заменит итальянца на фланге обороны.

    – Перед ответной встречей с "Бенфикой" чемпион России успеет провести две игры в чемпионате и Кубке. Хватит этого для набора кондиций?

    – Вполне. Для "Зенита" это большое подспорье перед встречей с лиссабонцами. Мастерство футболистов российского клуба выше, чем у их соперника. В целом перспективы "Зенита" в противостоянии с "Бенфикой" выглядят хорошими, и он решит задачу по выходу в 1/4 финала.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.02.2016 16:51
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон 19 февраля 2016, 21:53

      Очень хочу,что бы Зенит прошёл дальше.Удачи!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 19 февраля 2016, 20:56

      Не факт что решат задачу...хотя хотелось бы!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4293

      Zubo 19 февраля 2016, 20:40

      Зенит 4:2 Benfica

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 19 февраля 2016, 16:58

      Согласен с Гершковичем, Зенит не заслуживал поражения и вполне мог доиграть на ничейный результат, но не свезло, ага. Понадеемся на лучшее в ответке.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11