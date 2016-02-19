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    Лига Европы. Победы «Валенсии», «Атлетика», «Байера» и «Браги»

    Завершились пять первых матчей 1/16 финала Лиги Европы. "Аугсбург" и "Ливерпуль" сыграли вничью, "Марсель" уступил "Атлетику", "Спортинг" проиграл "Байеру", "Валенсия" уничтожила "Рапид", "Сьон" потерпел поражение от "Браги".

    Лига Европы. 1/16 финала. Первые матчи

    Аугсбург (Германия) - Ливерпуль - 0:0

    Марсель (Франция) - Атлетик (Испания) - 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 - Адурис, 54

    Спортинг (Португалия) - Байер (Германия) - 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 - Беллараби, 26

    Валенсия (Испания) - Рапид (Австрия) - 6:0 (5:0)

    Голы: 1:0 - Мина, 4; 2:0 - Парехо, 10; 3:0 - Мина, 25; 4:0 - Негредо, 29; 5:0 - Гомеш, 35; 6:0 - Родриго, 89

    Сьон (Швейцария) - Брага (Португалия) - 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 - Стоилькович, 13; 1:1 - Конате, 53; 1:2 - Силва, 61

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.02.2016 01:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 19 февраля 2016, 04:48

      Черышева не стали выпускать при 5-0, а то мало опять какая дисквалификация)

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