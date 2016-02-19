Лига Европы. Победы «Валенсии», «Атлетика», «Байера» и «Браги»

Черышева не стали выпускать при 5-0, а то мало опять какая дисквалификация)
Завершились пять первых матчей 1/16 финала Лиги Европы. "Аугсбург" и "Ливерпуль" сыграли вничью, "Марсель" уступил "Атлетику", "Спортинг" проиграл "Байеру", "Валенсия" уничтожила "Рапид", "Сьон" потерпел поражение от "Браги".
Лига Европы. 1/16 финала. Первые матчи
Аугсбург (Германия) - Ливерпуль - 0:0
Марсель (Франция) - Атлетик (Испания) - 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - Адурис, 54
Спортинг (Португалия) - Байер (Германия) - 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - Беллараби, 26
Валенсия (Испания) - Рапид (Австрия) - 6:0 (5:0)
Голы: 1:0 - Мина, 4; 2:0 - Парехо, 10; 3:0 - Мина, 25; 4:0 - Негредо, 29; 5:0 - Гомеш, 35; 6:0 - Родриго, 89
Сьон (Швейцария) - Брага (Португалия) - 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 - Стоилькович, 13; 1:1 - Конате, 53; 1:2 - Силва, 61