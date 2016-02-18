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    Лига Европы. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Мидтьюлланду», победы «Севильи» и «Вильярреала»

    Завершились пять первых матчей 1/16 финала Лиги Европы. "Андерлехт" был сильнее "Олимпиакоса", "Мидтьюлланд" победил "Манчестер Юнайтед", "Севилья" разгромила "Мольде", "Сент-Этьен" обыграл "Базель", "Вильярреал" переиграл "Наполи".

    Лига Европы. 1/16 финала. Первые матчи

    Андерлехт (Бельгия) - Олимпиакос (Греция) - 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 - Мбоджи, 68

    Мидтьюлланд (Дания) - Манчестер Юнайтед (Англия) - 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 - Депай, 39; 1:1 - Систо, 43; 2:1 - Онаучу, 76

    Севилья (Испания) - Мольде (Норвегия) - 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 - Льоренте, 35; 2:0 - Льоренте, 49; 3:0 - Гамейро, 72

    Сент-Этьен (Франция) - Базель (Швейцария) - 3:2 (2:1)

    Голы: 1:0 - Салл, 9; 2:0 - Монне-Паке, 39; 2:1 - Самуэль, 44; 2:2 - Янко, 56 (с пенальти); 3:2 - Баэбек, 77

    Вильярреал (Испания) - Наполи (Италия) - 1:0 (0:0)

    Гол: Суарес, 82

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.02.2016 22:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 19 февраля 2016, 01:28

      рад за севилью и валенсию..непонятно только ..почему не дали поиграть черышеву

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      Рейтинг: +545

      kachan63 18 февраля 2016, 23:17

      Если бы не Ромеро, быть бы 4:1. Короче, ван Гаал - get out, Моуринью - welcome to M.U.!

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      Рейтинг: +16

      pokaifu1212 18 февраля 2016, 23:04

      Был уверен в Ван Гале после тех хороших матчей, где МЮ показывал красивую и атакующую игру, но после этих поражений от 2, так скажем, средних команд(Сандерленда и Мидтьюлланда), я очень захотел, чтобы пришел нормальный тренер, где команда будет атаковать, а не страдать хренью.

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      Рейтинг: -92

      Raxor 18 февраля 2016, 23:01

      да мю тот еще шлак, все из за физрука мангала

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