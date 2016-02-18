Лига Европы. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Мидтьюлланду», победы «Севильи» и «Вильярреала»

рад за севилью и валенсию..непонятно только ..почему не дали поиграть черышеву
Завершились пять первых матчей 1/16 финала Лиги Европы. "Андерлехт" был сильнее "Олимпиакоса", "Мидтьюлланд" победил "Манчестер Юнайтед", "Севилья" разгромила "Мольде", "Сент-Этьен" обыграл "Базель", "Вильярреал" переиграл "Наполи".
Лига Европы. 1/16 финала. Первые матчи
Андерлехт (Бельгия) - Олимпиакос (Греция) - 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - Мбоджи, 68
Мидтьюлланд (Дания) - Манчестер Юнайтед (Англия) - 2:1 (1:1)
Голы: 0:1 - Депай, 39; 1:1 - Систо, 43; 2:1 - Онаучу, 76
Севилья (Испания) - Мольде (Норвегия) - 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 - Льоренте, 35; 2:0 - Льоренте, 49; 3:0 - Гамейро, 72
Сент-Этьен (Франция) - Базель (Швейцария) - 3:2 (2:1)
Голы: 1:0 - Салл, 9; 2:0 - Монне-Паке, 39; 2:1 - Самуэль, 44; 2:2 - Янко, 56 (с пенальти); 3:2 - Баэбек, 77
Вильярреал (Испания) - Наполи (Италия) - 1:0 (0:0)
Гол: Суарес, 82