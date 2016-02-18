Болельщики «Спартака» запустили проект в помощь клубу

Группа болельщиков московского "Спартака" заявила о запуске проекта под названием "Стань Акционером "Спартака".

"Переживая неудачи родного "Спартака", инициативная группа болельщиков приняла решение провести "Народное IPO Спартак-Москва".

В результате объединения тысяч болельщиков будет сделана оферта по приобретению блокирующего пакета акций клуба. Получив места в совете директоров, болельщики смогут проводить согласованную игровую и кадровую политику.

Для России это беспрецедентный случай, но именно "Спартак" имеет право быть народным.

В мировой практике выкуп клуба болельщиками не уникален, по этому пути прошли ряд клубов английской лиги, включая "Портсмут", а гранды мирового футбола "Барселона" и "Бавария" уже в течение десятилетий эффективно управляются болельщиками", – говорится в пресс-релизе группы.