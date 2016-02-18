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    Болельщики «Спартака» запустили проект в помощь клубу

    Группа болельщиков московского "Спартака" заявила о запуске проекта под названием "Стань Акционером "Спартака".

    "Переживая неудачи родного "Спартака", инициативная группа болельщиков приняла решение провести "Народное IPO Спартак-Москва".

    В результате объединения тысяч болельщиков будет сделана оферта по приобретению блокирующего пакета акций клуба. Получив места в совете директоров, болельщики смогут проводить согласованную игровую и кадровую политику.

    Для России это беспрецедентный случай, но именно "Спартак" имеет право быть народным.

    В мировой практике выкуп клуба болельщиками не уникален, по этому пути прошли ряд клубов английской лиги, включая "Портсмут", а гранды мирового футбола "Барселона" и "Бавария" уже в течение десятилетий эффективно управляются болельщиками", – говорится в пресс-релизе группы.

    Источник: Sports.ru

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    18.02.2016 17:33
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +26750

      slavutiq70 19 февраля 2016, 12:22

      А хозяин у клуба должен быть один конечно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 18 февраля 2016, 18:35

      бред

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +112

      Apocalypse 18 февраля 2016, 18:35

      Товарищи мясные, кто собирается сделать вылазку в Питер на матч с немытыми, отзовитесь! Нужна помощь в приобретении в Москве 2 билетов в наш сектор. Мы сами с ЛО.

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > Apocalypse 18 февраля 2016, 18:36

      зайди на фанатик, свистни!
      Там быстрей найдешь
      http://fanat1k.ru/news
      .php

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > Apocalypse 18 февраля 2016, 18:38

      кстати, мы с бомжами обе игры сыграли, к сожалению
      сейчас бы им надрали кое-чего))

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1152

      ВасяК > REDWHITE_ 19 февраля 2016, 10:05

      Это когда мы успели две игры сыграть,паря!?!?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +26750

      slavutiq70 > REDWHITE_ 19 февраля 2016, 12:03

      Парни зачем оскорблять друг друга!!!!!Жизнь прекрасна радуйтесь хоть и бывают сложные времена

      0
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      ...
      Рейтинг: +112

      Apocalypse > REDWHITE_ 24 февраля 2016, 14:54

      Уже всё узнал. С немытыми мы играем 13-16 апреля.

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