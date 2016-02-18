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    Хенти отправился в Москву

    Нападающий люблянской "Олимпии" Эзекил Хенти вылетел в Москву. О визите в столицу России сообщил сам футболист на своей странице в Instagram.

    Ранее сообщалось, что нигерийский форвард близок к переходу в "Локомотив".

    "Привет, Москва! "Локомотив"", — подписал Хенти фотографию в аэропорту.

    В текущем розыгрыше первенства Словении Хенти провел 21 матч, отметившись в них восемью голами и восемью результативными передачами.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    18.02.2016 15:18
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 18 февраля 2016, 19:30

      хенти тот что справа..без шапочки

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33709

      zra78 18 февраля 2016, 18:52

      А кто из них он?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +108

      Biatlon1st 18 февраля 2016, 17:20

      Вот это команда! Люблянская Олимипия!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +315

      maksspartak 18 февраля 2016, 17:07

      удачи ему в локо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      007R 18 февраля 2016, 15:53

      Нормальный форфард у локо появится

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +422

      fakel-vrn > 007R 18 февраля 2016, 19:35

      если будет нормальным...значит надолго не задержится

      -1
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