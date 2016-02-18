Навас назвал Роналду лучшим в мире

Вратарь "Реала" Кейлор Навас считает Криштиану Роналду лучшим игроком в мире, о чем костариканец заявил после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Ромой" (2:0).

"Мы провели хороший серьезный матч. Временами было трудно, но это очень важная победа для того, чтобы двигаться вперед. У нас в составе лучший футболист мира, и это ключевой момент. Он помог нам забить гол и приблизиться к победе. Мы спокойны и едины", – сказал Навас.