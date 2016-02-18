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    Навас назвал Роналду лучшим в мире

    Вратарь "Реала" Кейлор Навас считает Криштиану Роналду лучшим игроком в мире, о чем костариканец заявил после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Ромой" (2:0).

    "Мы провели хороший серьезный матч. Временами было трудно, но это очень важная победа для того, чтобы двигаться вперед. У нас в составе лучший футболист мира, и это ключевой момент. Он помог нам забить гол и приблизиться к победе. Мы спокойны и едины", – сказал Навас.

    Источник: AS

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    18.02.2016 13:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 18 февраля 2016, 19:46

      а барсе тоже в собачке играет не кто не рассуждает.если не нравиться как забивает РЕАЛ( смотрите МАША И МЕДВЕДЬ)

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 18 февраля 2016, 14:39

      Играл бы в Барсе - назвал бы другого, ага.

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