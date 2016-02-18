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    Спаллетти: «Если «Реалу» дать метр свободного пространства, они превратят его в километр»

    Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллети поделился впечатлениями после первого матча Лиги чемпионов против "Реала" (0:2).

    "У "Реала" есть одно качество: если дать им метр свободного пространства, то они превратят его в километр. В этом мы не были настолько хороши.

    После забитого гола "Реал" освоился, почувствовал себя комфортнее и начал пытаться контролировать игру.

    Своей команде я могу сказать только то, что она играла довольно хорошо. Иногда нам не везло, еще нужно проделать много работы, но мы на правильном пути", – сказал Спаллетти.

    Источник: Football Italia

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    18.02.2016 01:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +324

      hellkid 18 февраля 2016, 09:45

      оба гола были как раз из-за того, что было пространство.
      1 гол - Роналду сам себе это пространство отвоевал, на финте обыграв защитника.
      2 гол - Хесе спокойно дали пройти метра 3 и пробить, 2 защитника перед ним пятились - странное поведение.

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      Рейтинг: +324

      hellkid > DeStar 20 февраля 2016, 15:45

      ага. кстати пересмотрел повтор с голом Хесе - он там прошелся не на 3 метра, а с середины поля и спокойно пробил!во время матча отвлекся - видел только когда он возле штрафной был.
      Если первый гол сам сделал Роналду (к Роме нет вопросов), то второй гол - это предмет разбирательств для Спаллетти. Защитники так играть не должны.

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