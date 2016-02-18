Спаллетти: «Если «Реалу» дать метр свободного пространства, они превратят его в километр»

оба гола были как раз из-за того, что было пространство.
1 гол - Роналду сам себе это пространство отвоевал, на финте обыграв защитника.
2 гол - Хесе спокойно дали пройти метра 3 и пробить, 2 защитника перед ним пятились - странное поведение.
Главный тренер "Ромы" Лучано Спаллети поделился впечатлениями после первого матча Лиги чемпионов против "Реала" (0:2).
"У "Реала" есть одно качество: если дать им метр свободного пространства, то они превратят его в километр. В этом мы не были настолько хороши.
После забитого гола "Реал" освоился, почувствовал себя комфортнее и начал пытаться контролировать игру.
Своей команде я могу сказать только то, что она играла довольно хорошо. Иногда нам не везло, еще нужно проделать много работы, но мы на правильном пути", – сказал Спаллетти.