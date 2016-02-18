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    Зидан: «Роналду был великолепен»

    Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан подвел итог первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ромы" (2:0).

    "Мы довольны и игрой, и результатом. Мы знали, что будет трудно, но боролись до конца. В первом тайме соперники прессинговали, но это нормально для сложного матча Лиги чемпионов.

    Криштиану Роналду был великолепен, но и все остальные были на его уровне. Даже те игроки, которые не вышли на поле, были важны для морального состояния команды. Я рад, что Хесе забил – своими усилиями он заслужил это. Я счастлив и постараюсь обеспечить прогресс в игре команды", – сказал Зидан.

    Источник: BBC

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    18.02.2016 01:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 18 февраля 2016, 10:43

      Поздравляю великого в прошлом игрока с Первой Победой в Лиге Чемпионов!!!Удачи Зизу!!!!

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