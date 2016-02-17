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    В России могут быть запрещены некоторые фанатские группировки «Спартака» и ЦСКА

    Известные группировки российских футбольных фанатов могут быть запрещены на территории страны. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

    "Не удивлюсь, если это произойдет. На такие вопросы должна быть политическая воля высшего российского руководства, и она у него вполне может быть", – сказал источник.

    По его информации, под запрет могут попасть объединение фанатов "Спартака" "Юнион" и группировка болельщиков ЦСКА "Ярославка".

    Также сообщается, что сейчас идет расследование в отношении болельщиков ЦСКА, которые в июне 2015 года во время матча с "Анжи" продемонстрировали оскорбительный баннер с эмблемой махачкалинского клуба, на которой голова орла была заменена на голову петуха. Изображение сопровождалось надписью Animal Planet.

    Источник: Газета.ру

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    17.02.2016 23:25
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +30

      Владимир Владимирович 18 февраля 2016, 10:44

      Это не удивительно, когда с трибун доносится "один за всех и все за одного" после мы слышим такие же кричалки от украинских "болельщиков-националистов". становится ясно что это не болельщики вовсе, кто хоть немного понимает политики, может вспомнит пример Югославии.

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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 18 февраля 2016, 09:25

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      проще гинерклуб запретить и будет порядок!

      -5
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > REDWHITE_ 18 февраля 2016, 18:11

      Тогда и спартачей, и зениток туды же - ибо их болелы (имеется в виду самые глупые из болел) ведут себя еще хуже!

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      Рейтинг: +5175

      Каратель 18 февраля 2016, 05:32

      странно немного,запретить группировку за то что баннер вывесили,а за то что болелы анжи камнепад устраивали ничего,выходит камнями кидаться можно-это законно,а вот банер вывесил-и усё у турму)

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      Рейтинг: +192

      LINED 18 февраля 2016, 00:02

      а чего такого в баннере то?

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 17 февраля 2016, 23:29

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Не удивлюсь, если в конечном счёте ответственность за убийство Немцова возложат на болельщиков Спартака, ага.

      -7
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