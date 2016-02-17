В России могут быть запрещены некоторые фанатские группировки «Спартака» и ЦСКА

Это не удивительно, когда с трибун доносится "один за всех и все за одного" после мы слышим такие же кричалки от украинских "болельщиков-националистов". становится ясно что это не болельщики вовсе, кто хоть немного понимает политики, может вспомнит пример Югославии.
Известные группировки российских футбольных фанатов могут быть запрещены на территории страны. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
"Не удивлюсь, если это произойдет. На такие вопросы должна быть политическая воля высшего российского руководства, и она у него вполне может быть", – сказал источник.
По его информации, под запрет могут попасть объединение фанатов "Спартака" "Юнион" и группировка болельщиков ЦСКА "Ярославка".
Также сообщается, что сейчас идет расследование в отношении болельщиков ЦСКА, которые в июне 2015 года во время матча с "Анжи" продемонстрировали оскорбительный баннер с эмблемой махачкалинского клуба, на которой голова орла была заменена на голову петуха. Изображение сопровождалось надписью Animal Planet.