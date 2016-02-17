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    Нойштедтер: «Предложение от России поступило, но сейчас я пока раздумываю»

    Полузащитник "Шальке" Роман Нойштедтер на пресс-конференции, посвященной матчу 1/16 Лиги Европы против "Шахтера", ответил на вопрос о предложениях выступать за сборные России и Украины.

    "Да, предложение от России поступило, но сейчас я не могу сказать ничего конкретного по этому поводу, пока раздумываю. Действительно, были разговоры и о возможности выступать за сборную Украины, но это на неофициальном уровне", – сказал Нойштедтер.

    Источник: ФК «Шахтер»

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    17.02.2016 22:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12314

      Вомбат 18 февраля 2016, 00:53

      Слуцкий не дурак посредственного иностранца в сборную брать. Своих таких навалом в РПЛ.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      Бараха 17 февраля 2016, 23:34

      Если это реальные слова,его,то пусть сидит в ожидании того что ему вручат как подарок ключи от сборной....Мутко на что смотрит(если верен перевод)....

      -2
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 17 февраля 2016, 23:22

      Ещё и думает? На пушечный выстрел к сборной его не подпускать больше!!

      -1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 17 февраля 2016, 23:05

      Средненький игрок, надуманная тема.

      0
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