Нойштедтер: «Предложение от России поступило, но сейчас я пока раздумываю»

Полузащитник "Шальке" Роман Нойштедтер на пресс-конференции, посвященной матчу 1/16 Лиги Европы против "Шахтера", ответил на вопрос о предложениях выступать за сборные России и Украины.

"Да, предложение от России поступило, но сейчас я не могу сказать ничего конкретного по этому поводу, пока раздумываю. Действительно, были разговоры и о возможности выступать за сборную Украины, но это на неофициальном уровне", – сказал Нойштедтер.