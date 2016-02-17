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    Мостовой: «Результат можно считать удачным и для «Бенфики», и для «Зенита»

    Бывший игрок сборной России Александр Мостовой оценил исход первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов между "Бенфикой" и "Зенитом" (1:0).

    "Наверное, ничейный результат был бы более справедлив. С другой стороны, все время присутствовал страх, что вот-вот "Бенфика" забьет, и это в итоге случилось. Конечно, обидно пропускать уже в добавленное время. Но результат можно считать удачным для обеих команд, хотя ничья для питерцев была бы лучше. Мы сегодня увидели, что "Бенфика" – крепкая команда.

    Далеко не лучшую игру сыграл Халк, и это тоже повлияло. Неоднократно говорил, что от него слишком многое зависит в команде. Халк для "Зенита" – этот как Роналду для "Реала" или Месси для "Барселоны".

    Я знал, что Кокорин обязательно появится на поле, поскольку было видно, как "Зениту" не хватало активности впереди. Дзюба, как это с ним часто бывает, немного потерялся. Новички "Зенита", вышедшие сегодня на поле, игру не испортили, но, правда, и не усилили", – сказал Мостовой.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.02.2016 01:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 17 февраля 2016, 03:41

      Кокорина отметил только в двух эпизодах. И в обоих - неудачно. Сначала в штрафной Бенфики мяч получил и что-то думать стал, хотя уже пробить мог сто раз. А потом возле своей штрафной, чуть ли не последним играя, стал обыгрывать нападающего Бенфики. Хорошо, что кто-то на подстраховку успел, Ломбертс вроде, а то так бы этот нападающий на нихреновую такую позицию выходил.
      Посмотрим, как дальше будет.

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    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 17 февраля 2016, 03:03

      Главное, что Акинфеев не пропустил.

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