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    Виллаш-Боаш: «Будем надеяться, что все будет хорошо»

    Главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш поделился впечатлениями после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Бенфики" (0:1).

    "Мы сыграли так, как и планировали. Играли неплохо, но все закончилось попущенным голом. Этот результат позволяет бороться и исправить ситуацию. Я благодарен игрокам за их усилия. Будем надеяться, что в ответной встрече нам удастся исправить положение. Понятно, что во второй встрече стратегия "Бенфики" будет другой, у них есть дисквалифицированные игроки. Будем надеяться, что все будет хорошо", – сказал Виллаш-Боаш.

    Источник: «Матч ТВ»

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    17.02.2016 01:20
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +91

      grigkh 17 февраля 2016, 14:07

      какая разница 0-0 или 1-0 , дома то все равно забивать надо...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 17 февраля 2016, 10:00

      Конечно,ответная игра покажет насколько игроки готовы к ЛЧ!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 17 февраля 2016, 08:02

      Короче досвидос ЛЧ.

      0
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      Рейтинг: +1810

      gor77 17 февраля 2016, 06:43

      Боаш - домой!

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