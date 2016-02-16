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    Бабаев: «У ЦСКА есть приоритетное право на приобретение Дабура»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о деталях перехода полузащитника армейцев Георгия Миланова в "Грассхоппер". По словам руководителя московского клуба, частью сделки может стать аренда ЦСКА форварда швейцарского клуба Мунаса Дабура.

    – Это обоюдное желание сторон. Георгий футболист очень высокого класса, – сказал Бабаев. – Один из лидеров сборной Болгарии. Мы считаем, что он должен играть. Миланов придерживается той же точки зрения. Всем известно, что в ЦСКА конкуренция очень высока в линии полузащиты. В итоге мы решили, что до конца сезона имеет смысл отдать его в аренду в "Грассхоппер". Этот клуб борется за чемпионство. Кроме того, с "Грассхоппером" у нас устанавливаются очень хорошие отношения. Вполне возможно, что это тоже может сыграть свою роль.

    – Что вы имеете в виду?

    – Нам важно иметь хорошие отношения с этим клубом. Например, по причине того, что в нем играет нападающий Дабур, который нам потенциально интересен. Думаю, сделка будет взаимовыгодна со всех точек зрения.

    – Значит, Дабур окажется в ЦСКА?

    – Пока ничего не могу утверждать. Есть соглашение о сотрудничестве с швейцарским клубом. Но сделка, как говорится, двухходовая. С "Грассхоппером" есть договоренность по поводу приоритетного права ЦСКА приобрести игрока. Но прежде всего сейчас мы уже заинтересованы в игровой практике Миланова. Все остальное – дополнительный бонус.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.02.2016 17:29
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    Комментарии6
    ...
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 16 февраля 2016, 21:02

      И все этго приходит к тому,что Зенит-ГАВНО(((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 16 февраля 2016, 18:21

      Вот хитрюги, а! Всегда восхищался трансферами и селекционерами ЦСКА, и они не перестают удивлять!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn > Майор Дзагоев 16 февраля 2016, 18:25

      Какая селекция? Да,были удачные приобретения,даже очень, и великолепные продажи,но у вас три нападающих в аренде,нулевых,это селекция?

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 16 февраля 2016, 17:45

      У цска есть Витиньо и Странберг, а еще Алиев

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Asbjorn 16 февраля 2016, 18:07

      Ага, и приоритетное право на приобретение Маймунаса.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn > Aztec58 16 февраля 2016, 18:26

      Теперь всех победят

      0
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