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    Данфи: «Месси осквернил футбол и его устои»

    Известный в прошлом ирландский футболист Имон Данфи выразил свое недовольство действиями игроков "Барселоны" Лионеля Месси и Луиса Суареса, которые оригинально разыграли пенальти в матче с "Сельтой" (6:1).

    "Такое просто непозволительно. Нужно уважать соперников, уважать игру и ее историю.

    Никто из выдающихся игроков прошлых лет не думал, чтобы исполнить нечто подобное. Все, кто любят футбол, любят и Месси, но он их серьезно разочаровал.

    Он навредил репутации нашей игры, за это он должен извиниться, а тренер за это должен сделать ему выговор. Нельзя так осквернять футбол и его устои.

    Дух футбола в уважении к коллегам-профессионалам и соперникам. Как бы хорош ты ни был, ты не важнее самой игры. У Месси есть долг перед соперниками, болельщиками и людьми, благодаря которым он стал знаменит и богат", – сказал Данфи.

    Источник: Goal.com

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    16.02.2016 14:16
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +2

      CSKA-MORDOVIA 17 февраля 2016, 22:04

      Че за бред. Это футбол дядя и играет в неги Месси как он сам этого хочет, вот поэтому он игрок номер 1 на планете. А если слушать всех ляляев, ничего небудет.

      0
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      Рейтинг: +17

      gayane-1964 17 февраля 2016, 13:49

      зависть говорит!

      0
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      Рейтинг: +128

      Arhadiavol 17 февраля 2016, 11:58

      а что он такого сделал? если бы защитники соперника первые добрались до мяча при этом пенальти, то гола бы не было. Так что это их проблемы. Он рисковал так то

      0
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      Рейтинг: -305

      Недовольный 16 февраля 2016, 19:15

      «Никто из выдающихся игроков прошлых лет не думал, чтобы исполнить нечто подобное»-либо Ольсен и особенно Кройф не выдающиеся футболисты,либо...
      p.s.Возможн
      о я упустил что-то очень важное,но собственно кто этот Данфи,и чем он был так известен что для него сам Кройф не выдающийся?

      0
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      Рейтинг: +827

      olic29ivica 16 февраля 2016, 18:52

      Месси проявил уважение к своему партнеру которому позволил отличиться, он как пес не бросается на мяч при назначении 11 метровых лиш бы забить гол, в отличие от некоторых игроков.

      2
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      Рейтинг: +1810

      gor77 16 февраля 2016, 17:31

      Такое делали и раньше! И по-круче звёзды!
      Йохан Кройф!!!
      Ajax - Helmond Sport : 5 - 0!!! 5 декабря 1982!

      5
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      Рейтинг: +9

      ARIIIAVIN > gor77 16 февраля 2016, 18:00

      Интересно кто это звезда покруче чем месси? Круче футбольных звезд чем месси не существует, и неизвестно появятся ли вообще, 5 мячей никто не получал, значит месси самая крутая звезда футбола! логично? логично !!!

      -1
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      Рейтинг: +1810

      gor77 > ARIIIAVIN 16 февраля 2016, 19:42

      В каждом периоде футбола были Великие звёзды!
      И для справки: Барсу, которую сейчас все знают, возродил и поднял на новый уровень не кто-нибудь, а Йохан Кройф!
      Это просто история!
      Ну, а курьёзы были, есть и будут!!! )))

      1
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      Рейтинг: +788

      JI e x a > ARIIIAVIN 17 февраля 2016, 22:08

      не забудь пойти пофапать))))

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      Рейтинг: +519

      Dammit 16 февраля 2016, 17:23

      Помню такое делали Анри с Росицки, на них такой критики не было.
      Уже не знают,как придраться.

      -3
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      Рейтинг: +54

      Juventini_24 > Dammit 16 февраля 2016, 17:26

      Это был Робер Перез, а не Росицки.

      3
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik > Juventini_24 16 февраля 2016, 18:04

      ну тогда уж Пирес

      1
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      Рейтинг: +519

      Dammit > Juventini_24 16 февраля 2016, 18:17

      Ну да,Пирес. Давно ж было.

      1
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      Рейтинг: +1927

      Romio-xxx 16 февраля 2016, 17:13

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      У Месси есть долг перед соперниками, болельщиками и людьми, благодаря которым он стал знаменит и богат"
      Все верно!!!!

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      Рейтинг: +1927

      Romio-xxx 16 февраля 2016, 17:10

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      Сука ну талант ты,показывай это игрой,а не падениями женскими и не издевательством напару с Кусачкой!!!Сильный спортсмен всегда будет уважать соперника,а Месси по ходу испугался,что ухогрыз его покасает за неслучившийся бы хет-трик!

      -7
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      Рейтинг: +1927

      Romio-xxx 16 февраля 2016, 17:01

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Надо изменить это правило,хотя бы так,что пока мяч до вратарской не докатиться,другой игрок его трогать не может,тогда все в норме будет и таких КЛОУНОВ больше не будет.

      -7
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      Рейтинг: +14

      Sashkas > Romio-xxx 16 февраля 2016, 19:28

      Сам ты клоун.

      1
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