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    Ари: «Играть за сборную России – это одна из моих целей»

    Форвард "Краснодара" Ари не стал скрывать, что он хотел бы как можно скорее дебютировать в составе национальной сборной России.

    – Примерно год назад вы подали документы на получение гражданства РФ. В какой стадии сегодня находится это ваше дело?

    – Пока ничего конкретного не скажу, но надеюсь, что в итоге мой вопрос будет решен.

    – Теоретически паспорт даст вам право сыграть за сборную России.

    – Я бы не отказался от этой возможности. Больше скажу – это одна из моих целей. Но сначала нужно получить документы и соответствовать уровню сборной. Быть на этом уровне – хорошая цель, верно?

    – До начала чемпионата мира, который пройдет в нашей стране, осталось меньше трех лет. Ваш новый контракт чуть длинней. Наверняка потенциальная возможность сыграть на мировом первенстве вас мотивирует.

    – Да, но дело не только в этом. Я в принципе хотел бы сыграть когда-нибудь за Россию.

    – Почему?

    – Потому что это вторая страна, которую я могу назвать родной. Первая – Бразилия. Если я отработаю свой новый контракт, то проведу в России почти десять лет. Это много.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.02.2016 12:25
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 16 февраля 2016, 14:25

      Пустой хабар, ага.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 16 февраля 2016, 14:22

      Мутко пора задуматься о лимита натуралов в сборной

      2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 16 февраля 2016, 13:46

      Тьфу,скоро русских вообще не будет в сборной.Депардье ещё возьмите.

      0
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > андрей андреев 16 февраля 2016, 14:26

      В сборной-то будут, а вот среди олигархов - вряд ли, ага.

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