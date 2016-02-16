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    Спаллетти хотел видеть Модрича в «Зените»

    Нынешний наставник "Ромы" Лучано Спаллетти признался, что ему нравится футбол, который показывает полузащитник "Реала" Лука Модрич. Итальянский специалист рассказал, что хотел видеть его в "Зените" во времена работы в России.

    "Мы уже следили за Модричем, когда я работал в "Зените". Но для нас он был недосягаем. Хотя и руководству клуба, и мне очень хотелось иметь такого футболиста в своем составе", - признался Спаллетти.

    Напомним, что первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Рома" - "Реал" пройдет в среду, 17 февраля. Ответная встреча состоится в Мадриде 8 марта.

    Источник: AS

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    16.02.2016 12:03
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6297

      порт 16 февраля 2016, 18:48

      Да забирай, нет проблем.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 16 февраля 2016, 14:46

      Пустопорожняя инфа!

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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 16 февраля 2016, 13:14

      у нас Модрич? да вы что у нас Юсупов и Рязанцев нам больше и ненадо

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