«Спартак» отправился на третий сбор на Кипр

Утром во вторник футболисты "Спартака" вылетели из аэропорта Шереметьево в Ларнаку, оттуда на автобусе команда доберется до Никосии, где будет базироваться на третьем предсезонном сборе.

В распоряжении главного тренера красно-белых Дмитрия Аленичева на заключительной стадии подготовки к весенней части чемпионата 23 игрока: Артем Ребров, Сергей Песьяков, Михаил Филиппов, Евгений Макеев, Сергей Паршивлюк, Дмитрий Комбаров, Сальваторе Боккетти, Владимир Гранат, Илья Кутепов, Александр Пуцко, Денис Кутин, Джано Ананидзе, Денис Глушаков, Ромуло, Артем Тимофеев, Игорь Леонтьев, Александр Зуев, Александр Зотов, Георгий Мелкадзе, Зе Луиш.

Что касается полузащитника Лоренсо Мельгарехо, то он в перерыве между сборами продолжал тренироваться по индивидуальной программе с футболистами "Спартака-2" и тренером по физподготовке Хавьером Нойя Сальсесом. Парагваец присоединится к своим новым партнерам по "Спартаку" уже в Никосии.

Самостоятельно доберутся до места назначения хавбеки Ивелин Попов и Квинси Промес. Первый свой короткий отпуск провел в Болгарии, а второй — в Голландии.

На Кипре спартаковцы пробудут две недели и вернутся в Москву 1 марта. За это время команда, помимо тренировок и теоретических занятий, сыграет три контрольных матча: 22, 25 и 28 февраля.