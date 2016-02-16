Куртуа: «В матче с «ПСЖ» будет непросто»

Голкипер "Челси" Тибо Куртуа рассчитывает на ровную игру в противостоянии с "ПСЖ" в Лиге чемпионов.

"Посмотрите на класс команд. В обеих командах есть отличные игроки, так что будет непросто. Я думаю, что игра будет такой же, как в прошлом сезоне. Нам придется надежно обороняться, но, более того, нам надо показать класс, когда мы будем владеть мячом, и активно атаковать.

В прошлом году у нас был тут сложный матч, в чемпионате у них сейчас все складывается хорошо, и они станут чемпионами. Нам будет сложно, но надеюсь, им тоже придется несладко. Мы можем доставить им неприятности, у нас есть все для этого", - рассказал Куртуа.

Напомним, что первый матч 1/8 финала лиги чемпионов "ПСЖ" - "Челси" состоится во вторник, 16 февраля, в 22:45 по московскому времени.