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    Покеттино: «Фанаты «Тоттенхэма» имеют право на мечты о завоевании чемпионского титула»

    Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино выразил благодарность болельщикам за поддержку, подчеркнув, у них есть право на мечты о завоевании командой чемпионского титула в нынешнем сезоне.

    "У фанатов "Тоттенхэма" есть право на мечты на чемпионстве. Я хочу снова выразить им благодарность за ту фантастическую поддержку, которую они оказывают нам с самого старта сезона. Вера в успех имеет большую важность для наших поклонников, и невероятно важно разделить его с ними. Их вера в команду неиссякаема, и мы обязаны благодарить их всеми доступными способами", – сказал Покеттино.

    Напомним, после 26-ти туров "шпоры" делят вторую строчку с "Арсеналом" и отстают от лидирующего "Лестера" всего на два очка.

    Источник: Skysports

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    16.02.2016 01:58
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