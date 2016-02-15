Витор Перейра: «Проявим агрессию и страсть для победы в игре с «Локомотивом»

Главный тренер "Фенербахче" Витор Перейра отметил, что в завтрашнем поединке 1/16 финала Лиги Европы против "Локомотива", который состоится в Стамбуле, его коллектив намерен проявить агрессию и страсть ради достижения победы.

– Матч должен получиться непростым, в любом случае. "Локомотив" – серьезный соперник, квалифицированный. Понятное дело, гости также хотят пройти дальше. Однако мы будем доминировать, и проявим страсть и агрессию, чтобы добыть победу. Кроме того, не скрою, у нас отличный состав. В недавнем поединке с "Антальяспором" у моей команды практически ничего не выходило, мы потерпели поражение. Зато в последней игре с "Касымпашой" я получил абсолютное удовлетворение от увиденного.

– А не маловато ли у вас игроков в распоряжении для успешной игры и на международной, и на домашней арене?

– Мы специально не увеличивали состав. Я в полной уверенности, нам хватит тех игроков, которые у нас в наличии в данный момент. С их помощью мы должны успешно провести февраль, самый важный месяц для нас, на трех фронтах – в Лиге Европы, в чемпионате и в Кубке Турции. Гораздо важнее характер и настрой игроков, с которыми они бьются в каждой игре, а не их количество.