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    Черевченко: «Фенербахче» будет иметь преимущество в виде поддержки своих болельщиков»

    Наставник "Локомотива" Игорь Черевченко высказал мысли о завтрашнем поединке 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче". Специалист отметил, что турецкий клуб будет иметь преимущество, так как играет при поддержке своих болельщиков. Напомним, встреча состоится завтра в Стамбуле и начнется в 20:00 (мск).

    "У "Фенербахче" есть преимущество, они играют дома, перед своими болельщиками. Есть ли что-то общее между "Бешикташем" и "Фенербахче"? Конечно есть. Обе команды борются за титул в чемпионате Турции. Не хочу прогнозировать итог завтрашнего матча, игра покажет. В любом случае будет еще второй матч, но хотелось бы вернуться в Москву в хорошем настроении", – сказал Черевченко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.02.2016 20:51
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