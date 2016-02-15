Резвухин: «Вряд ли «Амкар» удивит трансферами»

Генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин рассказал о трансферных планах клуба.

"До окончания трансферного окна еще есть немного времени, только возможностей финансовых нет. Не думаю, что мы кого-то удивим трансферами, но точечные варианты, возможно, будут. На данный момент мы работаем с футболистами на перспективу – ищем молодых, которые могут раскрыться в "Амкаре" и стать футболистами уровня РФПЛ.



Удалось ли посмотреть вчерашние матчи с "Рубином" и ЦСКА? Это товарищеские игры, так сложилось, что пришлось проводить две встречи с серьезными соперниками в один день. Мы справились, сыграли достойно. Главное, что тренерский штаб посмотрел в деле тех, кто сможет помочь команде", - сказал Резвухин.