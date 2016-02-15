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    Аленичев: «Сможем подняться выше четвертого места и показать хороший футбол»

    Наставник "Спартака" Дмитрий Аленичев рассказал о задачах команды на оставшуюся часть сезона.

    "Задачи уже назывались — попасть в четверку. Но, учитывая ту обойму футболистов, которую мы имеем, мы, конечно, в состоянии подняться выше. Конечно, я понимаю, что у нас серьезные конкуренты. Несмотря на то что "Ростов" опережает "Локомотив", а "Зенит" и "Краснодар" немного отстали, мы все прекрасно понимаем, какого уровня эти команды. Поэтому, думаю, концовка будет напряженной для каждой из этой шестерки. И мы верим, что сможем подняться выше и при этом показать хороший, качественный футбол. На это мы тоже обращаем внимание и делаем ставку", - сказал Аленичев.

    Источник: ТАСС

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    15.02.2016 15:18
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 15 февраля 2016, 21:51

      Главное,чтобы эта обойма игроков подтвердила свое качество на поле!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1305

      Taps 15 февраля 2016, 21:51

      Мечтатель.
      Так и будешь в середнячках пробавляться.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 15 февраля 2016, 21:25

      Ага. А в следующем сезоне чемпионы. Да-да-да...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1004

      OOOVVV. 15 февраля 2016, 20:27

      Чем бы дитя не тешелось,лишь бы не плакало. Плакать придётся весной.)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6876

      sochi-2013 15 февраля 2016, 20:00

      Конечно, если Ростов с Локомотивом пропустят. За 1,2 ЦСКА с Краснодаром будут бороться.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1305

      Taps > sochi-2013 15 февраля 2016, 21:51

      ЗЕНИТ - чемпион, однозначно.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 15 февраля 2016, 19:00

      Это кто такой, Аленичев?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 15 февраля 2016, 18:37

      Бери пример с Бердыева...ни кому ничего не обещает..не угрожает...ни чем не хвалится...а спокойно выполняет свою работу

      8
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    • ...
      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 15 февраля 2016, 18:32

      играть надо, а не в таблицу пялиться

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      007R 15 февраля 2016, 18:11

      Не выше 5-го

      -2
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      ...
      Рейтинг: +40

      007R > Klaido 15 февраля 2016, 18:16

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ещё посмотрим

      -6
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 15 февраля 2016, 18:07

      Обычно такие обещания заканчиваются жалкими оправданиями и отставкой )))

      4
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