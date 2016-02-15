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    Саленко: «С российскими болельщиками в Стамбуле может произойти что угодно»

    Экс-нападающий "Истанбулспора" Олег Саленко предупредил фанатов "Локомотива" о том, что ехать в Турцию сейчас опасно.

    "Болельщики в Стамбуле все одинаковые. Рьяно болеют за свою команду. На таком уровне футболисты должны абстрагироваться от этого. Помню, когда выступал за киевское "Динамо", приезжали на "Камп Ноу". Полный стадион – 120 тысяч зрителей. Первые минуты колотит, а потом успокаиваешься.

    С российскими болельщиками в Стамбуле может произойти все что угодно. Учитывая напряженные отношения между двумя странами, не советую фанатам отправляться в Турцию. Из-за неудачного результата для "Фенербахче" провокаций будет еще больше. Когда выступал в Турции, жил в районе, где располагалась база "Галатасарая". Помню, после двух подряд поражений болельщики окружили базу и два дня не выпускали футболистов. Для меня это было шоком", - сказал Саленко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.02.2016 14:41
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +79

      буба спб 15 февраля 2016, 18:49

      да, там и почикать могут

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 15 февраля 2016, 17:00

      К сожалению это так. Опасность слишком серьёзна.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон 15 февраля 2016, 15:50

      Вообще не стоит ехать в эту сраную Турцию,пора эти выскочек ставить на место,твари убогие!Вы турки ещё за все ответите!

      2
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 15 февраля 2016, 15:31

      С любыми болельщиками в Стамбуле может произойти что угодно

      2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 > Asbjorn 15 февраля 2016, 17:02

      Только вероятность происшествия у разных болельщиков сильно разнится, ага.

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