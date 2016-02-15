Саленко: «С российскими болельщиками в Стамбуле может произойти что угодно»

Экс-нападающий "Истанбулспора" Олег Саленко предупредил фанатов "Локомотива" о том, что ехать в Турцию сейчас опасно.

"Болельщики в Стамбуле все одинаковые. Рьяно болеют за свою команду. На таком уровне футболисты должны абстрагироваться от этого. Помню, когда выступал за киевское "Динамо", приезжали на "Камп Ноу". Полный стадион – 120 тысяч зрителей. Первые минуты колотит, а потом успокаиваешься.



С российскими болельщиками в Стамбуле может произойти все что угодно. Учитывая напряженные отношения между двумя странами, не советую фанатам отправляться в Турцию. Из-за неудачного результата для "Фенербахче" провокаций будет еще больше. Когда выступал в Турции, жил в районе, где располагалась база "Галатасарая". Помню, после двух подряд поражений болельщики окружили базу и два дня не выпускали футболистов. Для меня это было шоком", - сказал Саленко.