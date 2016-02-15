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    Аленичев: «Попов – один из лидеров»

    Наставник "Спартака" Дмитрий Аленичев рассказал о прогрессе полузащитника Ивелина Попова.

    "Трансфер может случиться в любой момент, время есть, вплоть до самого последнего дня. Громкие трансферы случаются именно в день дедлайна. Сейчас приоритет – иностранный форвард. Портнягиным не интересовались.

    Мы нашли позицию Ивелину Попову. Он прибавляет с каждой игрой, недаром в последнем матче Ивелин забил гол, отдал пас и заработал пенальти. Можно ли назвать его лидером? Одним из. Потому что в атаке все-таки лидер у нас Промес, лучший бомбардир чемпионата. Но то, что Ивелин прибавляет, – огромный плюс команде. Намечается перспективная связка Попов – Промес, и если заиграет на своем уровне Мельгарехо, то, считаю, потенциал атаки у нас очень мощный", - сказал Аленичев.

    Источник: «Советский спорт»

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    15.02.2016 12:36
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