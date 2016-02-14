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    Мендьета: «Черышев великолепен, он поможет «Валенсии» подняться в таблице»

    Бывший капитан "Валенсии" Гаиска Мендьета высказал мнение о хавбеке "оранжевых" Денисе Черышеве. По мнению ветерана, российский игрок принесет немало пользы команде Гари Невилла. Напомним, гол Черышева, ставший для него дебютным в новой команде, принес "летучим мышам" три очка во вчерашнем поединке 24-го тура Примеры против "Эспаньола".

    "Денис – великолепный футболист. Вчера он забил победный гол. Думаю, он будет играть важную роль в команде Гари Невилла. Надеюсь, он поможет клубу одержать больше побед в будущем и подняться в турнирной таблице", – отметил Мендьета.

    Источник: ТАСС

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    14.02.2016 20:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 14 февраля 2016, 21:22

      Будем посмотреть.

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