Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Аленичев: «Наша игра на «Кубке Легенд» – пример того, как нужно обращаться с мячом»

    Наставник "Спартака" Дмитрий Аленичев, принимавший участие в турнире ветеранов "Кубок Легенд" в составе сборной России, прокомментировал победу в финальном матче с командой Франции (15:9). Напомним, что сам Аленичев открыл счет в этой встрече.

    "Был расчет сразу забить побольше голов, чтобы потом не было нервотрепки. Это получилось. Во втором тайме не расслабились, а скорее не напрягались. Хотели, чтобы в финале было побольше голов, дали и французам позабивать.

    Наша игра в одно касание – пример того, как нужно обращаться с мячом, а не возиться с ним. Мяч должен быстро ходить, красивые комбинации, красивый футбол. Можно сказать, что это был мастер-класс. Может быть, игроки "Спартака" это смотрели. Если так, то хорошо. Приятно, когда болельщики кричат "вперед, красно-белые", но здесь есть болельщики и из других клубов, других городов. Они все нас поддерживают.

    Не знаю, будут ли подобные турниры в других странах, но в Москве он останется традиционным. Хотя наверняка те же португальцы или французы захотят устроить у себя турнир с похожей атмосферой", – сказал Аленичев.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.02.2016 19:51
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 14 февраля 2016, 22:01

      Я был на 2-ух днях соревнований, игры были скучными и не интересными хотя и множеством забитых голов , ИТАЛИЯ - ФРАНЦИЯ и ФРАНЦИЯ - ПОРТУГАЛИЯ самые упорные и интересные . Согласитесь это немного из 10-ти матчей ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2161

      Алекc 14 февраля 2016, 21:24

      Молодцы!

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11