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    Перепаденко: «Спартак» с сильными соперниками играет сильно, а со слабыми – на их уровне»

    Бывший полузащитник московского "Спартака" Геннадий Перепаденко поделился своими впечатлениями от игры красно-белых под руководством Дмитрия Аленичева.

    "Смотрел несколько матчей современной команды. Что меня удивило: с сильными командами "Спартак" играл сильно, а со слабыми – на их уровне. Возможно, идет становление, и через этот период нужно пройти. Мне кажется, у Аленичева должно получиться в "Спартаке". Все-таки человек спартаковский, с характером, много чего добился как футболист и хочет добиться как тренер", - сказал Перепаденко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.02.2016 16:55
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 14 февраля 2016, 17:13

      поэтому на слабых коней и не могут настроится, как надо

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 14 февраля 2016, 17:04

      А где этот укроп живёт вапще?

      -1
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