Кобелев: «Футболистам надоедает тренироваться, лучше играть»

Главный тренер московского "Динамо" Андрей Кобелев рассказал о планах команды на третий зимний тренировочный сбор команды в Испании.

"Третий сбор – это уже сбор игровой, нагрузки сейчас уменьшаются, остается практически уже одна работа с мячом, будут и паузы, и восстановление. Ребята в хорошем расположении духа, с удовольствием работают. В том числе помогают и хорошие условия, и то, что будет много игр. Футболистам, конечно, тренироваться надоедает, лучше играть. В этой связи думаю, что сбор должен пройти позитивно", - отметил Кобелев.