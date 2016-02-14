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    Кобелев: «Футболистам надоедает тренироваться, лучше играть»

    Главный тренер московского "Динамо" Андрей Кобелев рассказал о планах команды на третий зимний тренировочный сбор команды в Испании.

    "Третий сбор – это уже сбор игровой, нагрузки сейчас уменьшаются, остается практически уже одна работа с мячом, будут и паузы, и восстановление. Ребята в хорошем расположении духа, с удовольствием работают. В том числе помогают и хорошие условия, и то, что будет много игр. Футболистам, конечно, тренироваться надоедает, лучше играть. В этой связи думаю, что сбор должен пройти позитивно", - отметил Кобелев.

    Источник: ФК «Динамо»

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    14.02.2016 16:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 15 февраля 2016, 21:40

      А они что,все уже умеют и всему научились? Вряд ли! Те же стандарты,отрабатываются только на тренировках,не говоря уже об исполнении углового с закруткой мяча в девятку! Плохо,что тренеры постоянно им не напоминают об этом!

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      Рейтинг: +251

      Aztec58 14 февраля 2016, 16:53

      Очень содержательная инфа, ага, Бомбардир копирует Соккер?

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