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    Мейра: «Преимущество «Зенита» над «Бенфикой» заключается в знаниях Виллаш-Боаша»

    Экс-защитник "Зенита" и "Бенфики" Фернанду Мейра поделился своими ожиданиями от противостояния двух своих бывших команд в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    "В последнее время "Бенфика" набрала отличный ход в чемпионате Португалии, одержав много побед подряд. Видно, что игроки находятся в очень хорошей форме. Преимущество "Зенита" заключается в знаниях Андре Виллаш-Боаша, который отлично знаком со всеми португальскими командами, в том числе и с "Бенфикой". Очень сложно определить фаворита в этом противостоянии.

    Мне нравится наблюдать за игрой "Зенита" в Лиге Чемпионов. Но иногда в чемпионате России игроки не выглядят, как единая команда. Некоторые исполнители тянут одеяло на себя. В команде собраны отличные игроки и они должны действовать как команда в любом турнире. Сложно играть в двух турнирах сразу, но команда не должна расслабляться ни в одном из них", - отметил Мейра.

    Источник: ТАСС

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    14.02.2016 16:24
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